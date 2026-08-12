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Container tijdelijk geplaatst aan de Luxemburglaan in Dongen
Vandaag om 10:12
Bij de Luxemburglaan in Dongen wordt van 18 augustus tot 1 september een container geplaatst. De melding hiervoor is vergunningsvrij.
Op 8 augustus 2026 is een melding ontvangen over het tijdelijk plaatsen van een container aan de Luxemburglaan 43 in Dongen. De container zal er staan van 18 augustus tot en met 1 september.
De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001263. Omdat deze activiteit vergunningsvrij is, zijn er geen mogelijkheden voor bezwaar of aanpassingen.
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