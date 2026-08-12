Varkenshouderij in Dongen mag uitbreiden na vergunning

De gemeente Dongen heeft een vergunning verleend voor de wijziging van een bestaande varkenshouderij aan de Eindsestraat. Het besluit is op 10 augustus 2026 genomen.

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De vergunning is aangevraagd door R. van de Corput BV op 26 september 2023. Het gaat om een milieubelastende activiteit op het adres Eindsestraat 91, 5105AB Dongen. De stukken die bij deze aanvraag horen, zijn vanaf woensdag 12 augustus tot en met 23 september 2026 in te zien bij de gemeente.

Het besluit heeft het zaaknummer 2023-043998 en is digitaal beschikbaar via het officiële publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De vergunning maakt het mogelijk om de varkenshouderij aan te passen.