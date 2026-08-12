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Container tijdelijk geplaatst in Dongen
Vandaag om 10:12
Vanaf 14 augustus wordt een container geplaatst op Mispelgaarde in Dongen.
Op de Mispelgaarde 7 in Dongen wordt van 14 tot 28 augustus een container geplaatst. De gemeente heeft de melding hiervoor op 9 augustus ontvangen. Er is geen vergunning nodig voor deze tijdelijke plaatsing.
Omdat de activiteit vergunningsvrij is, kunnen inwoners geen bezwaar maken. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met de gemeente Dongen.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
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