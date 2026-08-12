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Urban kerstrun op 12 december in Dongen aangevraagd

Vandaag om 10:12

De gemeente Dongen heeft een aanvraag ontvangen voor de Urban kerstrun op 12 december 2026. Het evenement is gepland op de Hertog Janstraat 41 in Dongen.

Gevonden voor jou

Op 7 augustus 2026 is bij de gemeente Dongen een aanvraag ingediend voor de Urban kerstrun op 12 december. Het evenement moet plaatsvinden op de locatie Hertog Janstraat 41, 5104EX Dongen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001262.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken na ontvangst volgt een besluit. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als extra informatie nodig is. Het evenement gaat niet door zonder goedkeuring.

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