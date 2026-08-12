Tijdelijke mantelzorgwoning aangevraagd in Waspik

Er is een aanvraag ingediend voor een tijdelijke mantelzorgwoning op Geelgors 2 a in Waspik. De vergunningaanvraag is op 8 augustus 2026 ontvangen en wordt volgens de standaardprocedure behandeld.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het plaatsen van een mantelzorgwoning achter de bestaande woning op het adres Geelgors 2 a, 5165 KT in Waspik. Dit soort woningen biedt extra woonruimte voor mensen die zorg nodig hebben en dichtbij familie willen wonen. Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019413.

Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de vergunning. Zodra dit wel gebeurt, wordt dat openbaar gemaakt. Tot die tijd kunnen betrokkenen geen bezwaar maken tegen de aanvraag.