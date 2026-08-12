Intocht Sinterklaas Waalwijk: vergunning verleend

De burgemeester van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor de Intocht van Sinterklaas op zondag 15 november 2026. Het evenement start om twaalf uur 's middags aan de Altenaweg en eindigt op het Raadhuisplein.

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Op zondag 15 november 2026 vindt in Waalwijk de Intocht van Sinterklaas plaats. Het evenement begint om twaalf uur 's middags aan de Altenaweg 8, waarna een optocht via een vaste route naar het Raadhuisplein volgt. De burgemeester heeft hiervoor een vergunning verleend en het college heeft toestemming gegeven voor het maken van geluid.

Het besluit is op 7 augustus 2026 bekendgemaakt en geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018120. De vergunning is geldig van twaalf uur tot vier uur 's middags.