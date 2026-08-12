Waalwijk wil recht van opstal voor kabel op gemeentegrond

De gemeente Waalwijk heeft plannen om een recht van opstal te vestigen voor het leggen van een kabel op gemeentegrond aan de Van Hilststraat.

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Het recht van opstal is bedoeld voor een perceel aan de Van Hilststraat, kadastraal bekend als sectie L, nummer 969. Het gaat om een directe kabelverbinding die locatie Van Hilststraat 21 koppelt aan Van Hilststraat 23. Hierdoor kan de laatste locatie worden voorzien van stroom.

Volgens de gemeente is de huurder van de aangrenzende percelen de enige geschikte kandidaat voor dit opstalrecht. Het verbinden van beide locaties is alleen mogelijk via gemeentegrond, waardoor andere gegadigden niet in aanmerking komen.