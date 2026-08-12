Bladel behandelt aanvraag voor verduurzamen Veilig Oord

De gemeente Bladel heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het verduurzamen van Veilig Oord 9. Binnen acht weken wordt een besluit verwacht over de aanvraag.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning is op 9 augustus ingediend bij de gemeente Bladel. Het gaat om plannen om Veilig Oord 9 te verduurzamen. De gemeente zal waarschijnlijk binnen acht weken een besluit nemen over de vergunning.

Een omgevingsvergunning is nodig voor activiteiten zoals bouwen, verbouwen of slopen, en kan invloed hebben op de directe omgeving. De aanvraag ligt op dit moment niet ter inzage en er kan nog niet officieel worden gereageerd.