Exploitatievergunning voor Gasterij Den Dis in Bladel verleend

De gemeente Bladel heeft een vergunning verleend voor het exploiteren van Gasterij Den Dis aan de Sniederslaan.

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Op 10 augustus 2026 heeft de gemeente Bladel toestemming gegeven voor het exploiteren van Gasterij Den Dis. Het gaat om een exploitatievergunning voor het pand aan Sniederslaan 19, met als kenmerk ZBLA2026-001250.

Deze vergunning is bedoeld om de activiteiten van de horecagelegenheid officieel mogelijk te maken. Door het besluit kan er mogelijk iets veranderen in de directe omgeving van het pand in Bladel.