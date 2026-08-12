Vergunningsaanvraag voor dakvernieuwing in Lieshout

In Lieshout is een aanvraag ingediend om het dak van een pand aan de Servaasstraat 33 te vernieuwen.

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De gemeente Laarbeek heeft op 30 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een bouwactiviteit waarmee het dak van het pand aan de Servaasstraat 33 wordt gewijzigd en vernieuwd.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer ZOL-2026-000702 en heeft het DSO-verzoeknummer 2026073001336. De procedure verloopt volgens de regels van de Omgevingswet.