Melding milieubelastende activiteit bij Verhoeven Loonbedrijf in Aarle-Rixtel

Bij Verhoeven Loonbedrijf in Aarle-Rixtel is een milieumelding gedaan. Het gaat om onderhoud en reparatie van motoren, voertuigen en werktuigen.

Gevonden voor jou

De gemeente Laarbeek heeft een melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het betreft een milieubelastende activiteit (MBA) bij Verhoeven Loonbedrijf B.V. aan De Biezen 1 in Aarle-Rixtel.

Op 28 juli 2026 is de melding ingediend. Het gaat om werkzaamheden zoals onderhoud en reparatie van verbrandingsmotoren, gemotoriseerde voertuigen, vliegtuigen, vaartuigen of werktuigen. Deze melding is een kennisgeving en hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt.

De melding is gekoppeld aan zaaknummer ZOL-2026-000693. Dit nummer moet worden vermeld bij correspondentie. Voor vragen via e-mail wordt verzocht het zaaknummer in de onderwerpregel te plaatsen.