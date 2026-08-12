Maatwerkvoorschriften voor energieopslag bij Van Hooijdonk B.V. in Huijbergen

Van Hooijdonk B.V. in Huijbergen heeft toestemming gekregen voor maatwerkvoorschriften. Het bedrijf mag twee energieopslagsystemen plaatsen aan de Weg naar Wouw.

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De gemeente Woensdrecht heeft op 10 augustus 2026 besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen aan Van Hooijdonk B.V. Het gaat om het plaatsen van twee energieopslagsystemen (EOS) op het terrein aan de Weg naar Wouw 38 in Huijbergen. De aanvraag werd op 25 maart 2026 ingediend.

Maatwerkvoorschriften zijn speciale regels die zijn afgestemd op een specifieke situatie, in plaats van de algemene standaardregels. Het besluit valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving en heeft zaaknummer Z2026-00018679.