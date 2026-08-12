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Hekwerk gepland bij Duizendblad in Boxmeer

Vandaag om 10:20

Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een hekwerk bij Duizendblad 1 in Boxmeer. De gemeente Land van Cuijk heeft deze aanvraag op 8 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het realiseren van een hekwerk op het adres Duizendblad 1 in Boxmeer. Naast het plaatsen van het hekwerk worden ook werkzaamheden uitgevoerd en een houtopstand verwijderd.

De gemeente Land van Cuijk behandelt de aanvraag binnen een termijn van acht weken. Deze termijn kan eventueel worden verlengd tot maximaal veertien weken. Het besluit wordt genomen na beoordeling van de aanvraag.

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