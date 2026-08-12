Tuinmuur gepland in Sint Agatha

Er is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een tuinmuur in Sint Agatha.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor Liesmortel 1, in het dorp Sint Agatha, binnen de gemeente Land van Cuijk. Deze aanvraag is op 8 augustus 2026 ingediend en heeft zaaknummer Z2026-00005276.

De aanvraag betreft een technische bouwactiviteit en een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.