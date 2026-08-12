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Evenement in Teteringen krijgt vergunning
Vandaag om 10:26
Voor een evenement op Lage Heijning 1 in Teteringen is een vergunning afgegeven. Het evenement vindt plaats op 5 september 2026 en duurt van twee uur ’s middags tot elf uur ’s avonds.
De gemeente heeft een vergunning verleend voor een evenement op Lage Heijning 1 in Teteringen. Het evenement wordt gehouden op zaterdag 5 september 2026 en duurt van veertien uur tot drieëntwintig uur.
De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk Z2026-005474. Meer informatie over verleende vergunningen is digitaal op te vragen via de gemeente Breda.
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