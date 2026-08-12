Container mag tijdelijk op rijbaan Monseigneur Zwijsenstraat in Kaatsheuvel

Van 12 september tot en met 14 november 2026 mag een container tijdelijk op de rijbaan staan bij Monseigneur Zwijsenstraat 32 in Kaatsheuvel.

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De gemeente Loon op Zand heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een container op de rijbaan bij Monseigneur Zwijsenstraat 32 in Kaatsheuvel. Dit mag vanaf 12 september tot en met 14 november 2026.

De ontheffing is verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 2:10. Het gaat om een tijdelijke situatie, bedoeld voor activiteiten bij het genoemde adres. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z260001126.