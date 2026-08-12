Zwarte BMW met kapotte banden mogelijk weggehaald in Loon op Zand

Een zwarte BMW met Roemeens kenteken op de Monseigneur Coomansstraat in Loon op Zand heeft schade aan de banden en staat al langere tijd stil. De gemeente is van plan om het voertuig te verwijderen.

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De BMW Sedan met kenteken CL 90BYZ is volgens de gemeente Loon op Zand een defect voertuig. Boa’s constateerden op woensdag 5 augustus 2026 dat beide banden aan de rechterkant van de auto kapot zijn gestoken. Het voertuig staat al langere tijd op een parkeerplaats aan de Monseigneur Coomansstraat.

Volgens de Algemene plaatselijke verordening van Loon op Zand mag een voertuig met ernstige gebreken niet langer dan drie dagen op de openbare weg blijven staan. Het langdurig parkeren van defecte voertuigen zorgt voor parkeerproblemen en een rommelig straatbeeld. De gemeente treedt daarom handhavend op.

Burgemeester en wethouders hebben aangekondigd dat de eigenaar van de auto het voertuig binnen drie dagen moet verwijderen. Als dat niet gebeurt, zal de gemeente het voertuig zelf weghalen. De gemaakte kosten worden verhaald op de eigenaar. Als het voertuig niet binnen dertien weken wordt opgehaald, kan de gemeente het verkopen of vernietigen.