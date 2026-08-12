Vergunning voor 15 tiny houses in Bosschenhoofd

De gemeente Halderberge heeft toestemming gegeven voor de bouw van vijftien tiny en medium houses aan De Nijverheid in Bosschenhoofd.

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Het gaat om een project op het adres De Nijverheid 1 tot en met 15, dat eerder bekend stond als Pastoor van Breugelstraat 40c. De vergunning is verleend via een uitgebreide procedure en heeft zaaknummer 581378.

Tiny houses zijn kleine woningen die vaak worden geplaatst om duurzaam en ruimtebesparend wonen mogelijk te maken. De bouwlocatie ligt in Bosschenhoofd, een dorp in de gemeente Halderberge.