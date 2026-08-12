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Berging vervangen bij woning in Hoeven

Vandaag om 10:33

In Hoeven is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een vervangende berging.

Gevonden voor jou

Op 31 juli 2026 heeft de gemeente Halderberge een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het adres Brede Balrouw 46 in Hoeven, waar een vervangende berging gebouwd zal worden.

De aanvraag is informatief bekendgemaakt. Er kan pas bezwaar worden gemaakt wanneer de gemeente een beslissing heeft genomen over de vergunning. De plannen zijn in te zien via een verzoek bij de gemeente Halderberge.

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