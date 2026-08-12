Vergunning herontwikkeling winkelunits en appartementen in Hoeven

De gemeente Halderberge heeft een vergunning verleend voor de herontwikkeling van winkelunits en zeven appartementen aan de St. Janstraat en Bovendonksestraat in Hoeven.

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De vergunning betreft een wijziging op een eerder verleende toestemming voor het project. Het gaat om de herontwikkeling van winkelpanden, waaronder vestigingen van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall, en de bouw van zeven appartementen. De locaties zijn verdeeld over meerdere adressen aan de St. Janstraat en Bovendonksestraat.

De vergunning is op 1 augustus 2026 verzonden. Het project krijgt zowel bouwtechnische als ruimtelijke aanpassingen. Deze stap is onderdeel van de plannen om het gebied in Hoeven nieuw leven in te blazen.