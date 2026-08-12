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Woning in Oudenbosch wordt verbouwd tot twee appartementen

Vandaag om 10:33

In Oudenbosch is een aanvraag ingediend om een woning aan de Stoofstraat te verbouwen tot twee appartementen.

Gevonden voor jou

Op 30 juli 2026 heeft de gemeente Halderberge een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een woning aan de Stoofstraat 14 in Oudenbosch die wordt omgebouwd tot twee appartementen.

De aanvraag wordt momenteel beoordeeld. Pas na een beslissing op de vergunning kan eventueel bezwaar worden gemaakt. Op dit moment is de aanvraag alleen ter informatie bekendgemaakt.

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