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Omgevingsvergunning aangevraagd voor gevelaanpassing in Oss

Vandaag om 10:36

Voor een pand aan de Schimmelpenninckstraat in Oss is een vergunning aangevraagd om een nieuw gevelkozijn te plaatsen.

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Burgemeester en wethouders van Oss hebben op 7 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een verandering aan het pand op Schimmelpenninckstraat 5, waar een nieuw gevelkozijn aangebracht moet worden.

Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend. Inwoners kunnen de aanvraag niet inzien zonder een afspraak te maken bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. De stukken zijn op werkdagen te bekijken tussen negen uur ’s morgens en vier uur ’s middags.

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