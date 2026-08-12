Bouwcontainer geplaatst in Rijsbergen tot 10 september

In Rijsbergen is toestemming verleend om een bouwcontainer te plaatsen op Biesveld 17. De container mag daar staan van 10 augustus tot en met 10 september.

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De gemeente Zundert heeft op 10 augustus 2026 een aanvraag goedgekeurd voor het plaatsen van een bouwcontainer. Deze zal gedurende een maand blijven staan aan de Biesveld 17 in Rijsbergen. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600935.

Met de goedkeuring is de ontheffing officieel verleend. De bouwcontainer mag tot 10 september 2026 op de locatie blijven staan.