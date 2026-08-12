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Walk into the Light op 11 september in Zundert
Vandaag om 10:36
Op 11 september wordt het evenement Walk into the Light georganiseerd vanuit de parkeerplaats bij café In den Anker in Zundert.
De burgemeester van Zundert heeft op 27 juli een melding ontvangen voor het organiseren van Walk into the Light. Het evenement vindt plaats op zondag 11 september 2026 bij de parkeerplaats van café In den Anker.
De melding is goedgekeurd. Voor deze vergunningsvrije evenementen zijn geen bezwaarprocedures mogelijk. Voor vragen over de melding kan contact worden opgenomen met de gemeente Zundert.
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