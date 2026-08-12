Eik in Wernhout mogelijk gekapt: gemeente Zundert ontvangt aanvraag

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van een eik in Wernhout. Het gaat om een boom op de locatie Kleine Heistraat 16 K346. De aanvraag werd ingediend op 10 augustus 2026.

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De eik in Wernhout staat op een perceel aan de Kleine Heistraat 16 K346. De eigenaar heeft bij de gemeente Zundert een vergunning aangevraagd om de boom te mogen kappen. Dit soort aanvragen wordt geregistreerd en pas behandeld na een besluit van de gemeente.

Belangstellenden kunnen de aanvraag inzien bij het team vergunningen van de gemeente Zundert. Hiervoor moet wel eerst een telefonische afspraak worden gemaakt. Bezwaar maken is niet mogelijk zolang er nog geen beslissing is genomen over deze aanvraag.