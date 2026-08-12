Windturbine gepland bij Schriek 27 in Essen

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een windturbine nabij Schriek 27 in Essen, België. Het openbaar onderzoek naar dit project loopt van 10 augustus tot en met 8 september 2026.

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Het Vlaamse Departement Omgeving heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een windturbine op een terrein in Essen, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie B, nummers 122B, 147C en 147B. Het project betreft een omgevingsaanvraag die momenteel ter inzage ligt.

Gedurende de periode van het onderzoek kan het dossier worden ingezien bij de gemeentelijke omgevingsbalie van Essen aan Heuvelplein 23. Het dossier is ook digitaal beschikbaar via het online omgevingsloket met het dossiernummer OMV_2026044967.