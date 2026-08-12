Verwenmiddag voor ouderen met dementie in Altena

In Altena worden eind september drie verwenmiddagen georganiseerd voor ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Het programma biedt livemuziek, lekkernijen en een ontspannen sfeer. De bijeenkomsten vinden plaats in Werkendam, Giessen en Eethen.

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Om Wereld Alzheimerdag te vieren, organiseert de gemeente Altena eind september drie speciale verwenmiddagen. Deze middagen zijn bedoeld voor ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Bezoekers kunnen genieten van livemuziek en bekende liedjes uit het verleden, terwijl ze worden getrakteerd op koffie, thee en iets lekkers.

De verwenmiddagen vinden plaats van 14.30 tot 16.00 uur. Op maandag 21 september is de eerste bijeenkomst bij Kozakken Boys in Werkendam. Het programma wordt hier verzorgd door Adrie de Laat en Daan van der Stelt. Op woensdag 23 september gaat het feest verder bij De Hartenbrigade in Giessen, met een optreden van Quintus van Amstel. De laatste middag wordt gehouden op donderdag 24 september in Dorpshuis Eethen, waar Simone Slegers zal optreden.

Gratis deelname

Deelname aan de verwenmiddagen is gratis, maar aanmelden is verplicht. Per middag is er plek voor maximaal vijftig deelnemers. Ouderen met dementie mogen één mantelzorger meenemen. Aanmelden kan tot uiterlijk 13 september 2026.

Na aanmelding krijgt iedere deelnemer bericht of er nog een plek beschikbaar is. Voor deelname wordt gevraagd om persoonlijke gegevens door te geven, zoals naam, rol (ouder met dementie of mantelzorger), eventuele begeleiding en de gewenste datum.

De gemeente Altena hoopt met deze verwenmiddagen een moment van ontspanning en plezier te bieden aan mensen die dagelijks omgaan met dementie.