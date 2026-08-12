Werk aan fundering Merwedebrug start half augustus

Vanaf half augustus werkt Rijkswaterstaat aan de fundering van de nieuwe westelijke Merwedebrug. Dit kan zorgen voor geluidsoverlast en extra bouwverkeer in de omgeving van Werkendam. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2027. De nieuwe brug gaat in 2031 open.

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Bij het werk aan de Merwedebrug worden palen en stalen damwanden in de grond geplaatst. Ook worden de pijlers van de brug beschermd tegen mogelijke aanvaringen door schepen. Aannemerscombinatie ALSÉÉN voert deze werkzaamheden uit.

Vanaf eind augustus wordt er geheid met stalen buispalen van ongeveer 35 meter lang. Dit kan geluidsoverlast veroorzaken door het heien en trillen van de wanden. Het werk gebeurt van maandag tot en met vrijdag tussen zeven uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds. Bewoners zijn eerder tijdens een informatieavond geïnformeerd over de geplande activiteiten.

Transport via Werkendam

Vanaf half augustus rijden grote transporten naar de bouwplaats via Werkendam. De route loopt onder meer langs de Dijkgraaf Den Dekkerweg en de Sleeuwijksedijk. Lege vrachtwagens nemen een andere route via Sleeuwijk. Grote transporten worden buiten de spits gepland en kunnen soms ’s nachts plaatsvinden. Verkeersbegeleiders zorgen hierbij voor de veiligheid.

Verbod voor vrachtwagens

Sinds 18 juli mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug rijden. Dit komt door de slechte kwaliteit van het staal van de huidige brug. Onderzoek naar mogelijke oplossingen is in volle gang, maar voorlopig blijft het verbod van kracht. De brug blijft wel toegankelijk voor auto’s.

Omwonenden ontvangen binnenkort een brief met meer informatie over de werkzaamheden. Het werk aan de fundering duurt naar verwachting tot eind 2027 en de nieuwe brug wordt in 2031 opgeleverd.