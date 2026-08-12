Ingetrokken vergunning voor dakrenovatie in Schijndel

De aanvraag voor een vergunning om een dak te renoveren aan de Parallelweg in Schijndel is ingetrokken.

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Een geplande renovatie en isolatie van het dak aan de Parallelweg 11 in Schijndel gaat niet door. De aanvraag voor de benodigde omgevingsvergunning, ingediend op 22 juli 2026, is door de aanvrager ingetrokken.

De aanvraag stond geregistreerd onder kenmerk OW-2026-3599. Het is niet bekend waarom de vergunningaanvraag is teruggetrokken.