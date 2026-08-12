Vergunning voor seniorenwoningen in Schijndel opnieuw verleend

De gemeente Meierijstad heeft een herstelbesluit genomen voor de bouw van drie seniorenwoningen aan de Lange Hegghe in Schijndel. Het eerdere besluit uit maart 2025 is hiermee aangepast en opnieuw vastgesteld.

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Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben op 10 augustus 2026 een herstelbesluit genomen. Dit besluit betreft de bouw van drie seniorenwoningen op het adres Lange Hegghe 11A, 11B en 11C in Schijndel. Het eerdere besluit uit maart 2025 is aangepast en de vergunning is opnieuw verleend.

Het herstelbesluit houdt verband met een eerder ingesteld beroep tegen de oorspronkelijke vergunning. Volgens de Algemene wet bestuursrecht is dat beroep nu ook van toepassing op dit nieuwe besluit.

De bouwlocatie bevindt zich aan de Lange Hegghe in Schijndel, waar de drie woningen gepland staan. Met het herstelbesluit wil de gemeente duidelijkheid bieden over de voortgang van het project.