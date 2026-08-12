Veghel krijgt tijdelijke inrit aan Havelt

Op 10 augustus heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een tijdelijke inrit aan Havelt in Veghel.

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De tijdelijke inrit aan Havelt in Veghel is aangevraagd via een omgevingsvergunning en wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedure. De gemeente neemt doorgaans binnen acht weken een besluit, maar die termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Ook kan de beoordeling worden uitgesteld als aanvullende informatie nodig is.

Het project is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3850. De locatie, Havelt, ligt in Veghel. Na goedkeuring kan het aanleggen van de inrit beginnen. Het besluit wordt openbaar gemaakt zodra het is genomen.