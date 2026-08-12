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Open Monumentendag Sint Oedenrode: vergunning aangevraagd

Vandaag om 10:42

Er is een vergunning aangevraagd voor de Open Monumentendag in Sint Oedenrode op 13 september 2026. Het evenement vindt plaats op diverse locaties in het dorp.

Gevonden voor jou

Op 3 augustus heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het gaat om de Open Monumentendag in Sint Oedenrode, die gepland staat voor zondag 13 september 2026.

De vergunning betreft activiteiten op meerdere locaties in Sint Oedenrode. De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken. Deze termijn kan worden verlengd of opgeschort als er meer informatie nodig is. Het zaaknummer van deze aanvraag is VEV-2026-3756.

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