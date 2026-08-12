Nieuw tuincentrum en woningen gepland in Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur heeft plannen om het omgevingsplan te wijzigen voor de ontwikkeling van het gebied Lage Vaartkant. Dit omvat onder meer de bouw van een tuincentrum, maximaal 280 woningen en een landwinkel.

Gevonden voor jou

De geplande gebiedsontwikkeling Lage Vaartkant in Etten-Leur vindt plaats op de hoek van de Lage Vaartkant en de Bredaseweg. Het plangebied wordt begrensd door de Lage Vaartkant aan de westzijde, de Bredaseweg aan de zuidzijde, de Brandsche Vaart aan de oostzijde en het perceel Lage Vaartkant 7 aan de noordzijde.

Het ontwerp wijzigingsbesluit en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan liggen vanaf donderdag 13 augustus 2026 tot en met woensdag 23 september 2026 ter inzage. De stukken zijn uitsluitend digitaal te bekijken via verschillende websites, waaronder die van de gemeente Etten-Leur. Voor wie geen toegang heeft tot een computer, is raadpleging mogelijk in het Stadskantoor van Etten-Leur.

Op dinsdag 1 september 2026 organiseert de ontwikkelingscombinatie Van Agtmaal/Maas-Jacobs een inloopavond bij ZUITNL, Trivium 120, Etten-Leur. Geïnteresseerden kunnen tussen zeven uur en half negen ’s avonds binnenlopen voor meer informatie over de plannen.