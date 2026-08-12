Lotgenotencontact voor post-covid patiënten in Etten-Leur

In Etten-Leur worden dit najaar bijeenkomsten gehouden voor mensen met post-covid. Het doel is ervaringen delen in een veilige omgeving.

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Post-covid kan een grote impact hebben op het dagelijks leven, zowel fysiek als emotioneel. Om elkaar te ondersteunen, worden in het najaar drie bijeenkomsten georganiseerd voor mensen die met deze aandoening of vergelijkbare klachten leven.

De bijeenkomsten vinden plaats op 24 september, 8 oktober en 29 oktober 2026 bij Surplus, Valpoort 153 in Etten-Leur. Dit initiatief wordt georganiseerd in samenwerking met Mantelzorg Etten-Leur.