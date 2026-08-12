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Parkeerverbod voor Shetlandpony-keuring in Etten-Leur
Vandaag om 10:43
Burgemeester en wethouders hebben tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld in Etten-Leur voor de Shetlandpony-keuring op 22 augustus.
Op dinsdag 22 augustus 2026 gelden tijdelijke verkeersmaatregelen in Etten-Leur vanwege de Shetlandpony-keuring. Tussen acht uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds geldt een parkeerverbod aan beide zijden van de straat Sander, tussen huisnummer vijf en éénendertig.
De maatregelen worden duidelijk aangegeven met verkeersborden. Bezoekers en bewoners van het gebied wordt gevraagd hier rekening mee te houden.
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