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Openbare vergadering Adviescommissie Omgevingskwaliteit in Etten-Leur
Vandaag om 10:43
Op vrijdag 18 augustus houdt de Adviescommissie Omgevingskwaliteit een openbare vergadering in Etten-Leur. Toehoorders mogen hierbij aanwezig zijn.
De vergadering van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit vindt plaats op vrijdag 18 augustus. Vanaf donderdag 17 augustus om twaalf uur kun je de agenda bekijken op de gemeentelijke website.
De locatie, tijdstip en overige praktische informatie over de vergadering, zoals het spreekrecht, zijn ook via de gemeentelijke website te vinden. Daarnaast kun je daar de verslagen van eerdere vergaderingen teruglezen.
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