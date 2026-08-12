Repair café Raamsdonksveer opent zaterdag 15 augustus

In Raamsdonksveer kunnen inwoners zaterdag 15 augustus hun kapotte spullen gratis laten repareren bij het Repair café. Vrijwilligers staan van tien uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags klaar in het Henricusgebouw om oude fietsen, kleding en meubels een tweede leven te geven.

Gevonden voor jou

Het Repair café in Raamsdonksveer biedt elke derde zaterdag van de maand hulp bij het repareren van kapotte spullen. Dit gebeurt in het Henricusgebouw aan het Schoolpad 2a. Vrijwilligers voeren de reparaties vakkundig uit en zorgen ervoor dat spullen niet onnodig worden weggegooid.

De reparaties zijn gratis, maar bezoekers kunnen een donatie achterlaten in een pot. Naast het praktische aspect biedt het Repair café ook een sociale gelegenheid. Tijdens het wachten kunnen bezoekers met buurtgenoten in gesprek gaan en genieten van een gratis kopje koffie.

Geen kinderactiviteiten in zomervakantie

In de maanden juli en augustus is het Repair café Kids, dat normaal gesproken ook plaatsvindt, niet actief vanwege de zomervakantie. Kinderen kunnen dus in september weer terecht voor reparaties en workshops.

Het eerstvolgende Repair café is zaterdag 15 augustus. Voor vragen kunnen geïnteresseerden contact opnemen via e-mail of telefoon. Meer informatie over het initiatief is te vinden op de website van het Repair café Raamsdonksveer.