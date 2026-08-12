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Melding milieubelastende activiteit in Son en Breugel
Vandaag om 11:26
Bij Boomrooierij Weijtmans in Son worden diesel en andere vloeistoffen opgeslagen.
Het bedrijf Boomrooierij Weijtmans heeft een melding gedaan voor een milieubelastende activiteit op de Airborneweg 25 in Son. Het gaat om de opslag van diesel en niet-brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks. Deze melding is op 4 mei 2026 ingediend.
Een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) betekent dat de activiteit wordt aangekondigd, maar er is geen mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z-2026-008161.
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