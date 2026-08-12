Vergunning prostitutiebedrijf Eindhoven ingetrokken

De vergunning van prostitutiebedrijf Kelly Kamerverhuur in Eindhoven is ingetrokken. Het besluit is op 10 augustus 2026 verstuurd door de gemeente. Het bedrijf was gevestigd aan de St Antoniusstraat.

Gevonden voor jou

Het gaat om de exploitatievergunning van het bedrijf Kelly Kamerverhuur. Het besluit is genomen door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

De vergunning was gekoppeld aan het adres St Antoniusstraat 4 in Eindhoven. Volgens de gemeente is het besluit officieel verzonden op 10 augustus 2026.