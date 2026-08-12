Termijn verlengd voor vergunning kamerverhuur in Eindhoven

De termijn van de vergunning voor kamerverhuur aan de Wattstraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een aanvraag voor legalisatie van zes kamers onder de overgangsregeling van 2026.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-006219 heeft betrekking op het adres Wattstraat 56 in Eindhoven. Deze verlenging is uitsluitend bedoeld als kennisgeving en kan niet worden ingezien.

De aanvraag maakt deel uit van de overgangsregeling voor kamerverhuur in 2026. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verlenging.