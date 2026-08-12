Navigatie overslaan
Ontdek

Airco-buitenunit gepland op balkon in Eindhoven

Vandaag om 11:28

In Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een airco-buitenunit op het balkon van een woning aan de Karel de Grotelaan. De aanvraag is op 8 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een buitenunit voor een airconditioningsysteem die op het balkon van het adres Karel de Grotelaan 207 wordt geplaatst. De vergunningaanvraag heeft het zaaknummer EHV-ZP2026-007735.

De aanvraag is ingediend bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving en wordt uitsluitend ter kennisgeving gemeld. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.