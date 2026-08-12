Airco-buitenunit gepland op balkon in Eindhoven

In Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een airco-buitenunit op het balkon van een woning aan de Karel de Grotelaan. De aanvraag is op 8 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een buitenunit voor een airconditioningsysteem die op het balkon van het adres Karel de Grotelaan 207 wordt geplaatst. De vergunningaanvraag heeft het zaaknummer EHV-ZP2026-007735.

De aanvraag is ingediend bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving en wordt uitsluitend ter kennisgeving gemeld. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.