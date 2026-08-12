Beslistermijn voor kozijnherstel Koetshuis in Oudenbosch verlengd

Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben de beslistermijn voor het herstel van kozijnen bij het Koetshuis in Oudenbosch met maximaal zes weken verlengd.

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De aanvraag betreft het vernieuwen of herstellen van raam- en deurkozijnen, inclusief deuren, aan het Koetshuis op de Ste Bernaertsstraat 6 in Oudenbosch. Het besluit is genomen op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De verlenging van de beslistermijn geeft de gemeente meer tijd om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen. Het proces kan nu maximaal zes weken langer duren.