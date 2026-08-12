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Inbrekers slaan toe bij juwelier Lucardi in Helftheuvelpassage in Den Bosch

Vandaag om 11:37 • Aangepast vandaag om 14:49
Schade aan de deuren van de Helftheuvelpassage na de inbraak in Den Bosch (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Schade aan de deuren van de Helftheuvelpassage na de inbraak in Den Bosch (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

Dieven hebben dinsdagnacht ingebroken bij een filiaal van de juweliersketen Lucardi in de Helftheuvelpassage in Den Bosch. De politie doet woensdagochtend onderzoek.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De inbraak vond plaats rond halfvijf 's nachts. Eerst hebben de inbrekers de deuren van de Helftheuvelpassage geforceerd. Daarna is geprobeerd het rolluik van de juwelier zelf open te krijgen.

Op foto's is de schade aan het rolluik goed te zien. Het is op dit moment nog niet bekend of er sieraden zijn gestolen. Er is nog niemand aangehouden. 

Schade aan het rolluik na de inbraak bij juwelier Lucardi (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Schade aan het rolluik na de inbraak bij juwelier Lucardi (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

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