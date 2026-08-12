Inbrekers slaan toe bij juwelier Lucardi in Helftheuvelpassage in Den Bosch

Dieven hebben dinsdagnacht ingebroken bij een filiaal van de juweliersketen Lucardi in de Helftheuvelpassage in Den Bosch. De politie doet woensdagochtend onderzoek.

De inbraak vond plaats rond halfvijf 's nachts. Eerst hebben de inbrekers de deuren van de Helftheuvelpassage geforceerd. Daarna is geprobeerd het rolluik van de juwelier zelf open te krijgen.

Op foto's is de schade aan het rolluik goed te zien. Het is op dit moment nog niet bekend of er sieraden zijn gestolen. Er is nog niemand aangehouden.