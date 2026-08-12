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Oplegger met meerdere auto's in brand op de A58 bij Wouwse Plantage

Vandaag om 11:44 • Aangepast vandaag om 13:42

Een autotransporter met meerdere auto's erop is woensdagmiddag in vlammen opgegaan op de A58 bij Wouwse Plantage. De schade aan de oplegger en de auto's is groot.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand was rond het middaguur geblust. Meerdere auto's op de oplegger gingen alsnog verloren. Het is nog onduidelijk of het om nieuwe auto's gaat. 

De precieze oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het vuur sloeg kort over naar een naastgelegen berm. 

Snelweg dicht
De snelweg richting Bergen op Zoom was dicht na de brand. Rond half één 's middags ging de weg weer open. Het verkeer werd omgeleid via Rotterdam over de A4.

Oplegger met auto's in brand op de A58 (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
Oplegger met auto's in brand op de A58 (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

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