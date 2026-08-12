Verzwakte bomen in Valkenswaard worden verwijderd

In Valkenswaard worden de komende maanden extra inspecties uitgevoerd op bomen. Zieke, dode en verzwakte bomen worden verwijderd om gevaarlijke situaties te voorkomen. De verzwakking is het gevolg van extreme weersomstandigheden. De gemeente plant nieuwe bomen om de groene omgeving te behouden.

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De gemeente Valkenswaard neemt maatregelen om de veiligheid te waarborgen door extra inspecties op bomen uit te voeren. Sommige bomen, die door langdurige droogte en andere weersomstandigheden structureel verzwakt zijn, worden gekapt. Het gaat om exemplaren die ziek, dood of van binnen ernstig aangetast zijn, ook al lijken ze aan de buitenkant nog gezond.

Verzwakte bomen kunnen een risico vormen voor de omgeving, zoals gebouwen of weggebruikers. Het verwijderen van een boom gebeurt alleen wanneer deze niet meer te herstellen is. Elke beslissing wordt zorgvuldig genomen door experts die de bomen beoordelen op hun staat en mogelijke gevaren.

Nieuwe bomen voor een groen Valkenswaard

Om de groene uitstraling van de gemeente te behouden, worden nieuwe bomen geplant. De gemeente kiest daarbij boomsoorten die beter bestand zijn tegen veranderende weersomstandigheden. Bij de keuze wordt rekening gehouden met de locatie en de omgeving, zodat de nieuwe aanplant goed past.

De extreme weersomstandigheden van de afgelopen jaren hebben een grote impact gehad op de bomen in Valkenswaard. Niet alleen natte periodes, maar ook langdurige droogte heeft gezorgd voor extra stress bij veel bomen. Dit heeft er bij een deel van het bomenbestand toe geleid dat ze uiteindelijk afsterven.

De gemeente benadrukt dat veiligheid altijd voorop staat en dat het kappen van bomen een laatste redmiddel is. Zo blijft Valkenswaard een veilige en groene leefomgeving voor inwoners en bezoekers.