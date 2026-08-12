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Fietser (78) komt om het leven bij botsing met vrachtwagen in Moerdijk

Vandaag om 12:04 • Aangepast vandaag om 13:30

Een 78-jarige fietser is woensdagochtend om het leven gekomen bij een botsing met een vrachtwagen in Moerdijk. Het ongeluk gebeurde op de Zuidelijke Randweg.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De omgekomen man komt uit Zevenbergen. Volgens de politie wilde de man mogelijk oversteken en werd hij op dat moment aangereden voor de vrachtauto.

De fietser is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar overleed ter plekke.

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