Son en Breugel regelt voorrang netcapaciteit woningbouw

Gemeente Son en Breugel stelt regels op om woningbouwprojecten sneller aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Vanaf 1 oktober 2026 kan zij al vroeg in het proces netcapaciteit aanvragen.

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Door de drukte op het elektriciteitsnet is er op veel plekken onvoldoende ruimte voor nieuwe aansluitingen. Hierdoor kunnen belangrijke projecten zoals woningbouw vertraging oplopen. Om dit te voorkomen, gelden sinds 1 juli 2026 landelijke regels die voorrang geven aan projecten met een maatschappelijk belang, zoals onderwijs en woningbouw.

Vanaf 1 oktober 2026 kunnen gemeenten gebruikmaken van een nieuwe regeling: 'Eerder aanvragen in het planproces'. Hiermee kan een gemeente al in een vroeg stadium transportcapaciteit reserveren voor projecten die onder basisbehoeften vallen. Son en Breugel heeft ervoor gekozen beleidsregels op te stellen om deze aanvragen te beoordelen.

Criteria voor prioriteit

De gemeente beoordeelt projecten op basis van vijf criteria: de geplande start van de bouw, de juridische en planologische status, het maatschappelijk belang, de opleverdatum en het aantal te realiseren woningen. Op basis van deze punten wordt een transparante volgordelijst opgesteld.

Een deel van Son en Breugel is aangesloten op hoogspanningsstation Best. Dit station bedient ook de gemeenten Best en Oirschot. De beschikbare capaciteit moet daarom gedeeld worden, wat leidt tot een gezamenlijke lijst voor prioritering. Alle drie de gemeenten hanteren dezelfde basisregels.

Aanvragen vanaf 13 augustus

Vanaf donderdag 13 augustus 2026 kunnen aanvragen worden ingediend via het digitale loket van de gemeente Son en Breugel. De beleidsregels worden binnenkort gepubliceerd, zodat duidelijk is hoe de volgorde van prioriteit wordt bepaald.