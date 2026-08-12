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Vrouw raakt gewond bij gewelddadige overval op huis in Nispen
Vandaag om 13:40 • Aangepast vandaag om 14:13
Een bewoonster is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een gewelddadige overval op een huis aan de Nigtestraat in Nispen. Dat meldt de politie woensdag. De politie is nog op zoek naar de daders: twee jongens van rond de 18 jaar en een meisje van vermoedelijk 16 jaar.
De politie kreeg rond kwart voor vijf een melding van de woningoverval. Toen agenten bij het huis aankwamen, waren de daders al gevlucht. Ze hadden verschillende spullen meegenomen. De bewoonster liep meerdere verwondingen op.
Na de overval verleende een fietser hulp aan de vrouw. De politie is op zoek naar deze fietser en naar andere getuigen die mogelijk iets hebben gezien. De daders droegen donkere kleren. De politie is ook nog steeds naar hen op zoek.
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