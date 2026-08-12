Aangepaste openingstijden milieustraat Best door hitte

De milieustraat in Best heeft vrijdag aangepaste openingstijden vanwege de hitte. Het gaat om 14 augustus, waarop de locatie eerder sluit om medewerkers en bezoekers te beschermen.

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Vanwege de hoge temperaturen is de milieustraat op vrijdag 14 augustus open van acht uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags. De maatregel moet voorkomen dat mensen te lang in de hitte werken of wachten.

De beslissing is genomen omdat die dag extreem warm weer wordt verwacht. Het is niet alleen een praktische keuze, maar ook een veiligheidsmaatregel voor iedereen die op de milieustraat komt.

Bezoekers wordt aangeraden hun bezoek te plannen binnen de aangepaste openingstijden. De reguliere tijden worden op andere dagen weer hervat.