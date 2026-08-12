Best maakt wachtlijst voor bouwprojecten door volle stroomnet

De gemeente Best stelt een wachtlijst op voor bouwprojecten die door drukte op het elektriciteitsnet niet direct kunnen worden aangesloten. Het gaat om woningbouw en onderwijshuisvesting die de komende tien jaar worden gerealiseerd.

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Door een tekort aan capaciteit op het stroomnet kan netbeheerder Enexis niet alle bouwprojecten direct aansluiten. De gemeente Best heeft daarom op 11 augustus beleidsregels vastgesteld waarmee een prioriteringslijst wordt gemaakt. Deze lijst, met zowel grote als kleine projecten, moet vanaf 1 oktober worden aangemeld bij Enexis.

In de regels staat hoe de gemeente de projecten beoordeelt en prioriteert. Factoren zoals het aantal woningen, het bouwjaar en de benodigde transportcapaciteit spelen daarbij een rol. Zo wil de gemeente zorgen voor een eerlijke en duidelijke aanpak bij het aanmelden van woningbouwprojecten en onderwijshuisvesting.

Informatie aanleveren

Projectontwikkelaars die al bij de gemeente bekend zijn, hebben hierover bericht gekregen. Zij zijn gevraagd om aanvullende informatie in te dienen. Voor nieuwe projecten die nog niet bij de gemeente zijn aangemeld, is er een mogelijkheid om dit te doen tussen 13 en 26 augustus. Aanmelding kan via de website van de gemeente Best.

Na de aanmelding ontvangen ontwikkelaars meteen een ontvangstbevestiging en kunnen ze de ingevulde gegevens downloaden. Binnen twee werkdagen volgt een inhoudelijke bevestiging. De gemeente wil op deze manier voorkomen dat belangrijke projecten over het hoofd worden gezien.